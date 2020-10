Elisabetta Canalis, la biancheria di pizzo bianco non copre abbastanza: la foto fa impazzire i fan

Il gioco vedo-non vedo scatena la fantasia dei follower: la showgirl sarda è esplosiva in intimo di pizzo

La showgirl sarda torna ad infiammare il web. Questa volta, Elisabetta Canalis, si mostra con indosso intimo di pizzo bianco che, oltre a risaltare perfettamente il suo fisico mozzafiato, lascia ben poco spazio all’immaginazione dei suoi seguaci.

Elisabetta Canalis fascino senza tempo

Nel 1999, Elisabetta Canalis ha esordito sul piccolo schermo come valletta di Striscia La Notizia, bancone del TG satirico più famoso della tv in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. In seguito a questa esperienza, ha riscosso un enorme successo anche in veste di attrice ed ha preso parte ad una serie di fiction italiane. Negli ultimi anni, ha lasciato il nostro Paese e vive, insieme alla sua piccola Skyler Eva e suo marito Brian Perri, a Los Angeles. Nonostante siano passati molti anni da allora, la sua bellezza non è stata forgiata dal tempo ed oggi appare più affascinante che mai.

Su Instagram è seguitissima e il suo account vanta oltre 2 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suoi singolo post. Qualche ora fa, la showgirl sarda ha condiviso una nuova foto che non è passata inosservata. Uno scatto in cui l’ex velina mora si mostra senza vestiti. Boom di likes e commenti per lei, diamo un’occhiata!

La showgirl sarda in intimo di pizzo

Nelle ultime settimane, Elisabetta Canalis sta facendo impazzire la rete con scatti in intimo. E’, infatti, una delle testimonial del noto brand Intimissimi e, per questo motivo, è solita condividere scatti in cui si mostra senza vestiti.

Di recente, la showgirl sarda ha pubblicato una foto in cui appare con indosso intimo di pizzo bianco e, il gioco vedo-non vedo, scatena inevitabilmente la fantasia dei follower. Il tempo per lei si è fermato per sempre e oggi appare più sensuale che mai: