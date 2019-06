Elisabetta Canalis col pancione, la foto sui social commuove i fan

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan sui social. L’ex velina del bancone di Striscia La Notizia mostra il pancione e i fan si sciolgono

La bellissima Elisabetta Canalis ex velina del bancone di Striscia La Notizia ha sorpreso positivamente i suoi followers su Instagram con una foto che ha lasciato i fan senza parole.

La bellissima Canalis è una delle donne più amate e desiderate della televisione italiana, oltre ad essere una tipica bellezza mediterranea e un ottima showgirl, la Canalis è anche una mamma a tempo pieno. La giovane mamma infatti, oltre ad essere una donna molto impegnata nel suo lavoro, è una mamma orgogliosa e felice.

La Canlis incinta, la foto amarcord

L’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i suoi fan con una foto sul social Instagram. La bellissima Elisabetta infatti ha pubblicato una foto nelle sue instagram stories, dove ha postato un ricordo di circa 4 anni fa. La velina nella foto, è apparsa con il pancione e un cane in braccio, sorridente e raggiante.

La foto risale però a qualche anno fa, quando era in dolce attesa del suo piccolo Skyler. Una foto che esprime tutta la felicità e la gioia del momento cosi speciale per ogni neo-mamma.

Elisabetta e l’amore immenso per gli animali

Nella foto però la bellissima Elisabetta Canalis non era sola. Ad accompagnare la felicità della bella velina un piccolo cagnolino. A quanto pare infatti la Canalis si trovava in un canile di Olbia quando le è stata scattata la foto:

“Ero incinta di Skyler e la mia visita ai cagnolini ed ai gattini della @lidasezolbia è stata ancora più speciale”

scrive la bella Elisabetta sotto al suo post, pubblicato in un Instagram Stories.

Non sono venuti a mancare i commenti positivi da parte dei suoi numerosi fan su Instagram che si sono complimentati non solo per la sua bellezza per ma per il bellissimo ricordo condiviso insieme ai suoi fan.