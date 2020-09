Paura per Elisabetta Canalis: l’incendio la costringe ad abbandonare l’abitazione

Grande spavento per Elisabetta Canalis, in fuga da Los Angeles insieme alla sua famiglia: non è sicuro restare, la difficile scelta dell’ex velina

Paura per Elisabetta Canalis. In queste ore, la showgirl sarda ha deciso di lasciare la sua abitazione a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles: ecco cosa sta succedendo.

Elisabetta Canalis in fuga da Los Angeles

In questi ultimi mesi, molti Paese compresi il nostro, hanno dovuto fare i conti con un nemico invisibile: il covid-19. La situazione in America, paese in cui vive Elisabetta Canalis insieme alla sua famiglia, è molto diversa rispetto a quella italiana. Sono sempre più frequenti atti di vandalismo e non sembrano placarsi nemmeno con la pandemia da Coronavirus. In questi giorni, si respira un’aria di tensione e sono aumentati gli incendi e gli atti di vandalismo che stanno devastando l’intera città.

Per questo motivo, l’ex velina mora di Striscia La Notizia, ha condiviso una serie di IG stories nelle quali, oltre a denunciare tutto quello che sta accadendo, si rivolge ai suoi seguaci comunicando loro la difficile scelta che ha preso per il bene della sua famiglia.

La showgirl sarda lascia la sua abitazione

Un periodo difficile per tutti coloro che vivono a Los Angels costretti a combattere, ogni giorno, non solo contro la pandemia da coronavirus ma anche con i crescenti atti di vandalismo e l’inquinamento che ha reso l’aria irrespirabile. In queste ore, Elisabetta Canalis ha condiviso una serie di Stories su Instagram nelle quali spiega che ha preso un importante decisione per il bene dei suoi cari.

La showgirl sarda, infatti, ha deciso di lasciare la sua abitazione per recarsi a Palms Springs. Il marito -medico molto noto in città- ,invece, deve restare in quanto l’attrice ammette che svolge un lavoro serio.