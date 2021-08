Presto la Canalis sarà al timone di un nuovo show, per la prima volta, in cui si parlerà proprio di vip.

Dal 1 settembre, Elisabetta Canalis condurrà un nuovo programma su Tv8, che racconterà le vite delle star.

Il titolo è “Vite da copertina”, come quella che la stessa Canalis ha vissuto e continua a vivere costantemente.

Ma, la neo-conduttrice, durante una lunga intervista al Corriere della Sera, ha assicurato:

“Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho mai amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone”.

Per lei, stare al centro dei gossip in continuazione è stata una vera persecuzione:

“All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”.

Un dramma che però ha superato, dato che ora vive in California insieme al marito Brian Perri, affermato chirurgo, e la figlia Skyler Eva.

Dall’altra parte dell’Oceano ha finalmente trovato la felicità che sognava, al riparo dai riflettori.

Elisabetta Canalis debutta per la prima volta alla guida di un programma tutto suo.

Ha confessato che è “Una soddisfazione enorme” per lei, anche se è arrivata un po’ tardi:

“C’entra anche il fatto che sono andata via dall’Italia, forse. Spero che ‘Vite da copertina’ sia per me un nuovo biglietto di presentazione, per poter fare anche altro, dopo”.