Elisabetta Canalis bollente, biancheria inesistente: il vestito è troppo trasparente, si vede tutto – Foto

Elisabetta Canalis, pubblica una foto su Instagram che fa infuriare i fan: ”Copriti, sei una mamma”

La bella Elisabetta Canalis, ha scelto di condividere con i suoi fan su Instagram una foto, giocando con le trasparenze del suo vestito. Ma lo scatto non è stato affatto apprezzato dai fan che l’hanno riempito di commenti.

La foto pubblicata da Elisabetta Canalis su Instagram

I fan dell’ex velina sarda non hanno affatto apprezzato lo scatto pubblicato su Instagram da Elisabetta.

La Canalis infatti, nella foto in questine indossava un abito lungo trasparente, che non lascia intravedere il suo lato b. Complici anche le luci della stanza, l’effetto finale non è proprio piaciuti ai suoi follower e, non hanno perso occasione per esprimere la loro opinione.

Tra i molti commenti, alcuni fan hanno speso belle parole per la modella, sopratutto facendole i complimenti per il suo fisico sempre molto tonico ed allenato. Ma la maggior parte l’hanno rimproverata per la foto, inappropriata visto che ora è una mamma.

I commenti dei fan sotto il post della Canalis

Molti i commenti sotto il post, alcuni utenti hanno scritto:

Potevi uscire nuda non cambiava nulla…Ma ti rendi conto che sei mamma!

Anche altri si sono soffermati sul ruolo di mamma, commentando:

“Sei mamma ed esci cosi? Boh!”

oppure:

“Ma copriti per favore che non sai fare altro”

Elisabetta, ha preferito non rispondere alle accuse che le sono state mosse dai suoi fan e per il momento ha preferito ”ignorare” i commenti.

Ma alcuni dei suoi fan più storici, che la seguono fin dal suo esordio sono corsi in sua difesa per rispondere agli attacchi:

c’è chi può e chi non può…ed Elisabetta può

Scrivendo questa frase, con la speranza di mettere a tacere gli hater. Ecco la foto che Elisabetta ha pubblicato sulla sua pagina Instagram: