Elisabetta Canalis, maglia bianca trasparente: ‘Non ha l’intimo’

L’ex velina di Striscia La Notizia spiazza tutti i follower con uno scatto “vedo non vedo” che lascia poco all’immaginazione

Vediamo la foto clamorosa che ha fatto letteralmente impazzire i fan di Elisabetta Canalis su Instagram!

L’ex velina in splendida forma

A distanza di anni, l’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, continua a mantenersi al centro dell’attenzione mediatica.

L’ultimo scatto su Instagram della showgirl e attrice, conosciuta anche a livello internazionale, ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Elisabetta Canalis ha infiammato il web, con una foto tramite la quale si mostra sempre bellissima e in gran forma.

Elisabetta mostra spesso sui social la sua quotidianità, con scatti mozzafiato e meravigliosi, e ancora una volta stupisce i suoi fan.

Le varie foto che la ritraggono in diverse occasioni riescono sempre a infiammare il web, come il suo ultimo scatto che è riuscito ad accendere la curiosità degli utenti su Instagram.

Lo scatto di Elisabetta Canalis infiamma il web

L’ultima foto postata sui social ritrae la Canalis mentre indossa una maglia bianca, sotto la quale pare non indossi nulla. Si vede decisamente troppo e il suo corpo non passa inosservato.

La Canalis ha scatenato i suoi follower, che hanno immediatamente commentato lo scatto con varie lusinghe e splendidi apprezzamenti!

Lo scatto mostra Elisabetta ai margini di una piscina e lei stessa scrive:

“Dopo questa posa molto naturale, sono caduta in acqua, come era giusto che fosse.”

Elisabetta sa sempre come stupire i suoi fan. Pare come se il tempo per la showgirl non passi mai: si mostra sempre nella sua forma migliore e il suo aspetto è da far invidia a chiunque!