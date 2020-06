Elisabetta Canalis, sotto il cardigan nulla: l’ultimo scatto dell’ex velina manda in delirio il popolo del web

Tratti tipicamente mediterranei e bellezza senza tempo: stiamo ovviamente parlando di Elisabetta Canalis. Classe 1978, l’ex velina mora del bancone di Striscia La Notizia è sempre più bella con il passare degli anni e continua a far battere il cuore di milioni di fan. In queste ultime ore, ha mandato in delirio il popolo del web con uno scatto decisamente bollente: indossa un cardigan ma sotto niente intimo.

Elisabetta Canalis pazzesca su IG

Da quando è apparsa sul piccolo schermo, Elisabetta Canalis è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Per lei il tempo sembra essersi fermato e oggi appare più affascinante e sensuale che mai.

Su Instagram, l’ex velina mora del bancone di Striscia La Notizia ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Ma questa volta sembra aver proprio esagerato: il cardign sbottonato lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Sotto il cardigan, nulla

Non c’è nulla da fare, Elisabetta Canalis sa perfettamente come infiammare il web. La showgirl è infatti ancora in una forma fisica strabiliante e non perde mai l’occasione di pubblicare foto da far perdere la testa.

Non molte ore, l’ex velina ha condiviso una foto che la ritrae con indosso solo con un cardigan che lascia ben poco all’immaginazione: il suo seno è in bella vista. Ecco il post che ha mandato in delirio il popolo del web:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:

Senza intimo l’;abito si apre tutto, Elisabetta Canalis da censura sui social