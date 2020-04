Senza intimo con le calze trasparenti, Elisabetta Canalis manda in tilt i fan con uno scatto bollente

Elisabetta Canalis seducente su Instagram, rossetto rosso e lato B in primo piano: l’ultimo scatto manda in tilt il web

Per lei il tempo si è fermato. Alla soglia dei suoi 42 anni, Elisabetta Canalis è una delle donne più affascinanti del nostro Paese. Sul web è una vera star e, il suo account Instagram, vanta oltre due milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. L’ultima foto pubblicata showgirl ha lasciato tutti senza parole: rossetto rosso e lato B protagonista.

Elisabetta Canalis: seducente su Instagram

Uno dei volti più noti della televisione italiana degli anni ’90 è, senza alcun dubbio, quello di Elisabetta Canalis. La showgirl è divenuta famosa nel ruolo di velina mora di Striscia La Notizia riuscendo a conquistare il pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Con il tempo, ha preso parte ad alcune pellicole di successo ed è nota anche per importanti flirt, come quello con George Clooney.

L’ex velina è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. Ogni suo post è in grado di stupire i suoi fan, proprio come l’ultima foto che ha pubblicato.

Lato B in primo piano

Sui social, Elisabetta Canalis sa come far impazzire i suoi fan. Non molte ore fa, la showgirl ha condiviso sul suo account ufficiale di Instagram una foto mozzafiato. Lo scatto mostra l’ex velina mora steso sul tappeto e indossa un body nero e delle stupende calze a pois. Il tocco di classe è il rossetto rosso ma l’attenzione dei follower si è spostata sul lato B da urlo.

Ecco alcuni commenti da parte dei suoi fan: