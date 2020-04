Elisabetta Canalis ha pubblicato poche ore fa un video in cui prende a pugni e calci il suo Brian Perri. Il Match su Instagram diventa virale

Elisabetta Canalis è tra le showgirl più seguite sui social dove vanta oltre 2 milioni e mezzo di follower, i quali la seguono nelle sue avventure quotidiane.

L’attrice italiana, la quale per amore del suo Brian Perri si è trasferita a Los Angeles, è molto attiva in questo periodo di quarantena, video documentata con post e Stories sul suo canale di Instagram.

Poche ore fa ha lasciato senza parole il pubblico sui social con un video singolare, in cui prende a ‘calci e pugni’ il marito. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Canalis ‘picchia’ Brian Perri

La quarantena inizia a farsi pesante per tutti, anche per l’ex velina di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis.

La bella Showgirl ha infatti pubblicato un video in cui a copi di calci e pugni si allena insieme al marito praticando kickboxing, una delle discipline da lei più amate in assoluto e che sicuramente le permette di scaricare lo stress di questi giorni in cui si è costretti a restare chiusi in casa.

Il video in questione è diventato subito virale e preso di mira da alcuni volti noti dello spettacolo.

Tiziano Ferro: ‘Brian teme un gancio nei denti’

Il video accompagnato dalla didascalia ‘Momenti romantici’ ha subito conquistato il pubblico con oltre 30mila like e migliaia di commenti.

Tra questi non è passato certamente inosservato quello del celbre cantante, Tiziano Ferro il quale ha fatto notare, ironicamente, quanto Brian Perri fosse tutt’altro che rilassato tra un gancio e l’altro della sua dolce metà:

‘Secondo me teme il gancio nei denti da un momento all’altro’

ha detto scherzosamente commentando il video della showgirl, che è diventato in poche ore virale, eccolo di seguito: