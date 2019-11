Avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis? Una villa da sogno a Los Angeles

Elisabetta Canalis sfoggia sui social la sua bellissima villa di Los Angeles. Avete mai visto dove vive insieme alla famiglia l’ex velina? Bellissima!

La bellissima Elisabetta Canalis, ex velina del bancone di Striscia La Notizia, ha da tempo deciso di andare via dall’Italia per abitare a Los Angeles. La showgirl infatti vive in un bellissimo quartiere in un enorme villa.

Elisabetta Canalis la villa a Los Angeles

L’ex showgirl Elisabetta Canalis è sempre stata una delle donne più amate e desiderate dal mondo televisivo italiano. La sua semplicità infatti ha sempre incantato il pubblico, ritenendola una delle donne più belle di sempre. La showgirl ha ottenuto il suo grande successo proprio quando ha partecipato a Veline. La giovane infatti subito dopo si è ritrovata catapultata nel mondo dello spettacolo a prendere il ruolo di velina. Anni sul bancone l’hanno fatta avere una certa fama e oggi nonostante non sia più in Italia è ancora molto richiesta. La giovane infatti ha deciso di trasferirsi in America, Los Angeles abitando in una bellissima e grandissima Villa.

La casa in cui abita la showgirl di certo non passa inosservata infatti la stessa showgirl spesso e volentieri pubblica foto o video in cui si intravede qualche scorcio della sua immensa casa.

Elisabetta Canalis la sua bellissima villa

A quanto pare Elisabetta si è trasferita a Los Angeles principalmente per amore sposando il compagno Brian Perri, con cui ha avuto anche una bellissima bambina Skyler Eva. Ma continuiamo a parlare della sua casa,a quanto pare Elisabetta pare sia andata di lusso considerando il villone in cui vive.

La showgirl infatti attraverso video e foto crea una certa invidia per i suoi fan, che ammirano la splendida casa della showgirl. La villa di Elisabetta sembra essere elegante e molto raffinata dallo stile moderno. La casa è circondata da un bellissimo giardino e una piscina ottima per i party nella bella stagione.