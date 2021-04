Elisa Isoardi, uscita dall’Isola non per l’occhio: il motivo dell’abbandono è un altro

Elisa Isoardi, uscita dall’Isola non per l’occhio: il motivo dell’abbandono è un...

L’Isola dei Famosi è un vulcano di polemiche quest’anno. Questa volta è Elisa Isoardi al centro del mirino.

A quanto pare, dietro il ritiro dal gioco dell’Isola dei famosi di Elisa Isoardi nel corso della puntata andata in onda il 16 aprile, ci sarebbero motivi diversi da quelli rivelati.

Tutti sanno che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha lasciato l’Honduras per un incidente all’occhio.

LEGGI ANCE –> Da Uomini e donne al convento: la decisione dell’ex volto noto del programma

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi, cede la scollatura ma lei non se ne accorge – FOTO

Elisa Isoardi lascia L’Isola dei Famosi, il vero motivo

L’Isola dei Famosi sta facendo proliferare polemiche su polemiche. Elisa Isoardi per una delle preferite del reality. Purtroppo, come tutti sanno, la conduttrice ha dovuto lasciare il gioco per un incidente all’occhio, non grave, ma comunque da non sottovalutare.

L’ex di Salvini però, secondo indiscrezioni che stanno circolando sul web, avrebbe nascosto dietro l’incidente il vero motivo dell’abbandono. Dagospia racconta un retroscena inedito sulla presentatrice:

“Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Quindi il ritiro era già stato concordato? Sicuramente Elisa chiarirà la verità su quanto il web sta dicendo su di lei.

Nuovi progetti per Elisa in Mediaset

La presentatrice piemontese ha salutato la Rai e la partecipazione all’Isola è stata per lei una sorta di battesimo nella nuova rete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)



Forse Elisa potrebbe accaparrarsi il pomeriggio della domenica qualora Domenica Live di Barbara d’Urso non dovesse essere confermato nella prossima stagione.