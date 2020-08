Elisa Isoardi, colpita dal tumore alle corde vocali ‘Tanta paura’: il racconto della conduttrice

Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali, la conduttrice si racconta dopo essersi sottoposta al delicatissimo intervento

Elisa Isoardi è tornata a parlare del suo problema di salute. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si racconta dopo il delicato intervento al quale si è dovuta sottoporre, scopriamo nello specifico di cosa si tratta…

Il tumore della conduttrice

Non tutti ne sono a conoscenza, ma Elisa Esordi è stata colpita da un tumore maligno. La celebre conduttrice televisiva, infatti, si è dovuta di recente sottoporre a un delicato intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo maligno.

Una situazione drammatica, quella che si è ritrovata ad affrontare la conduttrice, che l’ha naturalmente gettata nel totale panico. Per fortuna, però, pare che oggi tutto sia tornato alla normalità.

La conduttrice ha scoperto la presenza del tumore nel 2014. Accusava degli strani sintomi come raucedine, timbro più scuro e una certa pesantezza alla gola, e, dopo aver intervistato un noto otorinolaringoiatra, si è decisa a effettuare dei controlli specifici.

Proprio allora, ha scoperto la presenza del polipo maligno, che le ha stravolto la vita.

La convalescenza della Isoardi

Dopo l’intervento chirurgico, la Isoardi ha dovuto affrontare un lungo processo di recupero, fatto di determinazione e di sacrificio.

“Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”

La 37enne pare sia adesso in perfetta forma fisica. Tutto, però, non è ancora tornato alla normalità: i controlli di routine non mancano, ma Elisa sta bene.

Più carica che mai, la Isoardi sta guardando avanti a sé ed è molto impegnata in nuovi progetti televisivi: a settembre sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e condurrà lo storico programma di medicina Check Up.