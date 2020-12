Una storia che ha fa sognare tutti i fan di Ballando, ma Todaro sembra averla distrutta. L’ha già tradita.

Elisa Isoardi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nelle ultime settimane ha fatto sognare i telespettatori di Ballando Con le Stelle insieme a Raimondo Todaro.

La complicità tra i due è sotto gli occhi di tutti e si parla di colpo di fulmine. Le immagini comparse sulla rivista di Signorini, però, vedono lui beccato con un’altra bellissima della TV. Di seguito scopriamo di chi si tratta, le immagini in atteggiamenti INTIMI insieme a lei.

Ma i sogni dei suoi followers sono andati in frantumi a seguito di alcune foto schiaccianti, che vedono il ballerino in compagnia di un’altra donna, anche lei nota in Tv.

Di chi si tratta? A lanciare il gossip la rivista di Alfonso Signorini.

Raimondo Todaro bacia un’altra, ma non è la Isoardi

Il ballerino siciliano è stato paparazzato dalla rivista Chi, in compagnia di una bellissima donna. In Tv è nota per essere la seducente Professoressa a L’Eredità.

Si tratta di Sara Arfaoui e le foto insieme a Todaro sono inequivocabili. I due intrattengono certamente una relazione amorosa, dimostrata dalle numerose effusioni in pubblico, baci a stampo e le passeggiate mano nella mano.

Ma di tutto questo cosa ne pensa Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi, tutta la verità sulla sua ‘relazione’ con Todaro

Nonostante la pazzesca intesa sul palco di Ballando Con le Stelle, mai nascosta per altro dalla bellissima conduttrice piemontese, pare non vi sia mai stata una relazione, e neanche un flirt tra lei e il suo partner di Ballando Con le Stelle.

Dopo aver smentito numerose volte la presunta relazione, in una non recentissima intervista a Di Più Tv ha rivelato tutta la verità a riguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

‘Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro’ ha rivelato alla celebre rivista.

Elisa Isoardi continua descrivendo Raimondo Todaro come una persona ‘meravigliosa’ che le ha dato l’opportunità di scoprire che, nonostante le delusioni passate, esiste qualcuno su cui poter ‘contare’.

Poi ammette di essere stata innamorata, ma della coppia che sono stati a Ballando con le Stelle, dove ‘visti dall’esterno’ sa bene di aver fatto sognare milioni di telespettatori.

Ma, conclude l’ex concorrente del talent, tra di loro è rimasta una profonda ‘amicizia e la voglia di sentirsi al telefono […] tutti i giorni’.