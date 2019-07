Elisa Isoardi ‘Mi sono sfracellata il volto’: la vistosa cicatrice dopo l’incidente in bici

Elisa Isoardi, la trieste confessione al settimanale Nuovo: “Mi sono sfracellata. Ho un taglio al mento”, ecco le parole della conduttrice

La conduttrice piemontese, Elisa Isoardi, ha raccontato di essersi fatta male al mento: ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi: il taglio al mento

La conduttrice piemontese è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Dallo scorso anno è al timone del programma di Rai Uno La prova Del Cuoco, condotto per molti anni da Antonella Clerici. Elisa Isoardi è riuscita, a piccoli passi, a conquistare il pubblico a casa non solo per la sua indiscussa bellezza ma soprattutto per la sua bravura e simpatia. Presto la rivedremo nuovamente alla conduzione del cooking show di Rai Uno con tante nuove ricette gustose.

Di recente, Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale NuovoTv. Nel dettaglio, la conduttrice piemontese ha voluto condividere, con i lettori, alcuni ricordi relativi al periodo prima del successo in tv e di come era la sua vita prima che diventasse una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Le parole della conduttrice piemontese

L’ex compagna di Matteo Salvini ha raccontato un episodio della sua infanzia quando, praticando sport, si è fatta davvero molto male. Elisa Isoardi ha precisato che in passato ha praticato diversi sport anche la corsa a livello agonistico. Un giorno però è accidentalmente caduta con il mento, procurando un taglio piuttosto profondo.

Per tale motivo, il volto di Rai Uno ha decido di optare per la pallavolo e il nuoto:

Sono passata direttamente dalla bici con le rotelle a quella da corsa! […] Correvo a livello agonistico […] poi mi sono sfracellata: ho un taglio sotto il mento piuttosto profondo… perciò ho optato per la pallavolo e il nuoto

La conduttrice piemontese ha poi sottolineato che lo sport è sempre stato importante per lei.