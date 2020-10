Elisa Isoardi stesa sul divano in pigiama: “Sei uno schianto!”

La concorrente di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi, dopo l’incidente mostra come cerca di recuperare in totale relax sul divano.

Riposo è la parola d’ordine per Elisa Isoardi che dopo il piccolo incidente che ha messo in serio rischio la continuazione della sua esperienza a Ballando con le stelle, l’ex conduttrice de La Prova del cuoco mostra il suo lento recupero postando sui social una foto privata.

Un modo dolce per augurare la buonanotte ai fans. La Isoardi si mostra in pigiama mentre è sdraiata sul divano. La sua bellezza è spiazzante, anche quando non indossa i seducenti abiti da sera che sfoggia a Ballando.

Elisa Isoardi seducente anche in pigiama

Per Elisa Isoardi l’esperienza nel programma di Milly Carlucci si sta rivelando più complicata del previsto. Con un piede malandato, prova a recuperare prima della diretta di sabato nella quale la vedremo esibirsi, si spera, accanto a quello che ormai è diventato un amico Todaro (per qualcuno tra i due c’è anche qualcosina di più).

Poche ore fa la conduttrice è andata in Villa Stuart per una visita di controllo. Tutti sperano che Elisa possa recuperare entro sabato prossimo. Intanto, sui social posta una foto davvero molto bella nella sua tenerezza.

Non servono parole per commentarla.

Elisa, la verità sull’infortunio a Ballando

La coreografia che dovrebbe interpretare sabato prossimo è studiata proprio per evitare che la situazione della caviglia peggiori. Ormai è una settimana che la tiene a riposo. E’ comunque incerta la sua esibizione. Prima di tutto la salute dei concorrenti: Milly non lascerebbe mai ballare Elisa se ci fosse il rischio di peggiorare la sua situazione.

La conduttrice però su Instagram, ha pubblicato un video con il responso della visita medica a cui si è sottoposta perché i fan si tranquillizzassero:

“Oggi mi hanno tolto la fasciatura al l’ossido di zinco per mettermi il tutore… speriamo bene”

La Isoardi non vede l’ora di togliere fascette e tutori per iniziare di nuovo a ballare normalmente con accanto un compagno di avventura speciale. Raimondo Todaro, che le sta insegnando molto sulla danza.