Elisa Isoardi senza reggiseno mostra le forme burrose, la foto bollente fa il giro del web

Elisa Isoardi, la foto senza reggiseno stuzzica la fantasia dei suoi fan: “Sei bellissima”

ll nuovo volto del cooking show di Rai Uno, Elisa Isoardi, ha condiviso sui social una nuovo foto in cui si mostra super provocante: niente reggiseno e scollatura profonda, la foto della conduttrice piemontese fa il giro del web.

Elisa Isoardi torna in tv

In una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni , la conduttrice ha raccontato le importanti novità che riguardano La Prova del Cuoco. Dopo un inizio incerto, in termini di ascolti, l’ex del vicepremier Matteo Salvini è entrata a piccoli passi nelle case degli italiani ed è riuscita a conquistare il suo pubblico grazie al suo sorriso e la sua simpatia. Quale saranno le novità per il cooking show di Rai Uno? In studio con la conduttrice piemontese ci sarà anche il suo barboncino, Zenit. Per quale motivo? L’idea è quello di preparare ricette per i nostri amici a quattro zampe.

Elisa Isoardi è seguitissima sui social e non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità sui social. Questa volta, ha deciso di stupire i suoi numerosi follower.

La conduttrice piemontese si mostra senza reggiseno

Nel suo ultimo post pubblicato su IG, la conduttrice piemontese si mostra in tutta la sua sensualità con uno scatto molto provocatorio. Nel dettaglio, Elisa Isoardi indossa una maglia di colore nero con una scollatura profonda e senza reggiseno.

La scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… Anna Magnani diceva: “ Lasciami tutte le rughe , non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire “. Buona notte ragazzi”.

In pochi minuti, la foto è stata sommersa da like e commenti e in molti fan si dicono incantati della sua naturale bellezza.