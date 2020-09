Elisa Isoardi, scatta il bacio romantico con Todaro: nata una coppia a Ballando con le stelle?

L’intesa fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è sempre più forte e spunta la foto di un bacio. Sono una coppia solo a Ballando Con le Stelle o c’è qualcosa di più tra loro due? Gli scatti del settimanale Chi sembrano sciogliere ogni dubbio.

Elisa Isoardi, intensa con Raimondo Todaro

Mancano pochi giorni all’esordio, su Rai Uno, della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle condotto da Milly Carlucci. Tra i concorrenti, c’è una coppia che ha subito accesso il gossip: stiamo parlando di quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, rispettivamente allieva e maestro che fanno coppia al dance show della prima rete nazionale.

In questi giorni, l’ex volto della Prova del Cuoco ha continuato ad aggiornare il suo account Instagram condividendo con il suo pubblico virtuale i video delle prove insieme al noto ballerino: i due appaiono appaiono già in atteggiamenti piuttosto intimi e complici.

Di recente, le riviste di gossip hanno pubblicato una serie di scatti che li ritraggono mano nella mano tra le vie di Roma. Inoltre, i due sono stati paparazzati mentre si scambiano abbracci e tenerezze fuori dagli studi di Uomini e Donne.

Il bacio appassionato

Il noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha condiviso uno scatto che sembra non lasciare dubbi. La foto in questione ritrae Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mentre si scambiano un bacio appassionato. E’ nato un nuovo amore?

Per il momento non è dato saperlo ma i fan della trasmissione non vedono l’ora di vedere la coppia esibirsi sulla pista da ballo!