Elisa Isoardi e il ritorno di Todaro: la notizia inaspettata

Un flirt presunto che aveva fatto sognare tutti i telespettatori: dopo il ritorno di Todaro, una notizia inaspettata per i fan di Elisa Isoardi.

Dopo Ballando con le stelle, la presunta storia d’amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è terminata? Finalmente la conduttrice si apre sullo pseudo flirt che ha incantato mezza Italia.



A molti telespettatori manca vedere il suo volto in Tv: dopo la Prova del cuoco è sempre più raro vederla in televisione. Con Ballando è tornata ad accompagnare gli italiani.

Elisa Isoardi, la verità su Todaro e il loro rapporto oggi

Da quando non c’è più La Prova del cuoco, la faccia di Elisa Isoardi manca: Ballando con le stelle ha messo in luce il suo talento nascosto per la danza ma ha mostrato anche il suo lato dolce che si è avvicinato al ballerino Raimondo Todaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)



Tra i due si è creato un rapporto molto bello, un’amicizia che sembrava molto di più. Ma cosa c’è stato tra i due? Il sogno d’amore si è infranto per sempre? La verità non piacerà ai fan. Nonostante il ritorno insieme dopo il programma, in alcune trasmissioni della Rai, i due non sembrano essere più vicini come un tempo. Una notizia inaspettata per chi aveva creduto nella favola.

Elisa non torna con Raimondo?

Dopo l’esperienza con Milly Carlucci, in molti avevano creduto che tra i due ballerini fosse nato qualcosa di importante. A dare adito a tali voci l’intimità sospetta che si era creata tra i due. I bacetti piccanti, gli abbracci bollenti e le tenere carezze facevano credere che il loro rapporto era l’incipit di una bellissima storia d’amore.

Ma come in molti già sanno Raimondo ha un’altra fiamma, secondo quello che si vocifera sui magazine di gossip. Il ballerino ha preferito la frequentazione di una delle “veline” di Flavio Insinna a “L’Eredità”, Sara Arfaoui, paparazzata col ballerino catanese in atteggiamenti piuttosto intimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)



Sicuramente la notizia non avrà rallegrato Elisa che sicuramente sperava di intensificare il rapporto, seppur d’amicizia, fuori dal talent di Rai uno.