Elisa Isoardi, ritirata la patente: la conduttrice nei guai dopo il post social – Foto

Elisa Isoardi ha commesso un grave errore, tanto che è dovuta correre subito ai ripari. La conduttrice, infatti, è stata esortata a fare subito qualcosa

La conduttrice della prova del cuoco, Elisa Isoardi è costretta a cancellare una foto dai social subito dopo averla resa pubblica. Ecco di quale foto si tratta…

La foto pubblicata su Instagram da Elisa Isoardi

Anche ai Vip capita di sbagliare e, questa volta a farlo è stata proprio Elisa Isoardi che solo qualche settimana fa ha ricevuto accuse per il bacio ad un bimbo! La conduttrice ha scelto di pubblicare sul suo profilo, la foto di una patente di guida, con i dati sensibili della persona in bella vista.

La conduttrice per festeggiare che la sua amica, l’estetista Margherita Bernardi, ha preso la patente sceglie di scattare una foto e metterla su Instagram.

Nella foto però si vedono bene la foto dell’amica, il numero della patente ed i suoi dati sensibili. Sotto lo scatto ha scritto poi una didascalia:

Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima! Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo… Ultimamente ho notato una moria di volontari

LA foto ha fatto insorgere il web, e molti dei fan della Isoardi sono intervenuti chiedendole di cancellare la foto a causa dei dati sensibili in bella vista. La conduttrice l’ha subito ritirata dalla rete del web che non perdona.

Il commento dei fan di Elisa sotto la foto della patente di guida

Lo scopo della conduttrice era quello di festeggiare un traguardo importante dell’amica, ma non ha ottenuto l’effetto voluto anzi!

In molti infatti hanno commentato facendole notare che questo tipo di dati non va pubblicato, sopratutto sui social. In molti hanno chiesto ad Elisa di cancellare la foto per tutelare la privacy della sua amica e, la conduttrice alla fine ha scelto di seguire il consiglio.

La foto infatti, è stata poi rimossa dal suo profilo Instagram, seguito da un nuovo post, nel quale si vede solo parte della patente di guida. Ecco la foto condivisa: