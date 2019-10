E’ bufera a ‘La Prova del Cuoco’, non sono più tollerati gli atteggiamenti di uno dei membri del cast: ‘E’ necessario un provvedimento’

La ‘Prova del Cuoco’ è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano da sempre, sin dai suoi esordi con Antonella Clerici.

Attualmente come è noto, il format culinario è condotto da Elisa Isoardi, ex fidanzata del Vice Premier Leghista, Matteo Salvini.

Nonostante sia un programma molto amato, per essere divertente e leggero, tuttavia pare che si siano create delle tensioni all’interno del cast a causa degli atteggiamenti di uno dei giudici del programma, non più tollerati soprattutto dal pubblico a casa. Scopriamo di più.

‘Necessario un provvedimento’ per la giudice di Elisa Isoardi: web in rivolta

Web in rivolta nelle ultime ore, sotto uno dei recenti post pubblicati dalla conduttrice La Prova del Cuoco. Nessun telespettatore ha potuto fare a meno di notare l’ormai insopportabile tensione creata da uno dei Giudici del format.

Si tratta della della vincitrice di Top Chef Cup, Cinzia Fumalgalli, la quale sembra essere in continua combutta contro Luisanna Messeri, un pò come accade tra Tina Cipollari e Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’, fanno notare alcuni utenti.

Molti telespettatori hanno cercato di far notare anche il senso di disagio che si è venuto a creare, per gli atteggiamenti ‘spocchiosi’ e spesso ‘maleducati’ della giudice, che per tale ragione chiedono vengano presi seri provvedimenti nei suoi riguardi, addirittura di ‘buttarla fuori’ scrivono alcuni’.

Ecco uno dei commenti pubblicati da un utente poche ore fa (articolo continua dopo la foto):

La reazione di Elisa Isoardi

Attualmente la bella conduttrice del Cooking Show, non ha ancora espresso il suo parere in merito.

A seguito della bufera sui social, la produzione de ‘La Prova De Cuoco’ quanto meno ammonirà la Fumagalli per il suo modo di porsi nei confronti della Messeri? Staremo a vedere.