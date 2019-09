Elisa Isoardi piccante, scollatura troppo profonda: curve burrose e morbide evidenziate da un sensualissimo vestito – Foto

Elisa Isoardi esplosiva su ‘Oggi’, la scollatura vertiginosa e le sue morbide curve messe in evidenza dal sexy outfit scelto per lo shooting

Elisa Isoardi, conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, presto ritornerà a regalare al pubblico italiano il suo sorriso e la sua compagnia.

In occasione dell’inizio della nuova stagione del cooking show prevista per il prossimo Lunedì 9 Settembre alle ore 12, si è prestata ad una lunga intervista e a farsi fotografare dal noto settimanale ‘Oggi’, in esclusiva.

Elisa Isoardi lo scatto sexy manda i fan in delirio: ‘Curve burrose e morbide’

Nello shooting fotografico esclusivo per il settimanale oggi, la Isoardi è apparsa super sexy, con in dosso un vestitino attillato color carne arricchito di uno scollo vertiginoso.

L’abito indossato rigorosamente senza reggiseno, mette in risalto le forme ‘burrose e morbide’ della conduttrice, l’effetto finale ha mandato i fan in delirio, soprattutto quelli che di professione sono edicolanti:

‘quando in copertina ci se tu le copie si vendono molto, hai tanta simpatia e poi sei bellissima’

si legge tra i commenti, e ancora chi si complimenta per la bellezza tutta naturale:

‘SPLENDIDA, Sensuale, provocante, desiderabile, bellissima’

Elisa Isoardi dimagrita, la conduttrice svela il suo ‘segreto’

Nell’ultimo periodo la conduttrice finita sulla copertina del settimanale ‘Oggi’, già presente sul suo profilo instagram ufficiale, è apparsa visibilmente dimagrita.

L’Ex del Vicepremier Savini in proposito ha rivelato a Di Più Tv, di aver perso tre chili dei cinque acquistati durante la stagione invernale.

Chiletti che al di là della buona volontà, sono andati via grazie ala complicità della sua piccola barboncina Zenit, con la quale si rilassa facendo lunghe passeggiate.

La sua compagna di viaggio sarà oltretutto la mascotte di questa nuova stagione del cooking show che quest’anno prevederà una rubrica di ricette per i nostri amici a 4 zampe.

Ecco alcuni degli scatti dello shooting di Elisa Isoardi a ‘Oggi’: