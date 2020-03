‘Mi sento male’ Elisa Isoardi, il malore in diretta e l’intervento di Claudio Lippi

‘Mi sento male’ Elisa Isoardi, il malore in diretta e l’intervento di...

Una scena di affetto ed amicizia tra colleghi ha commosso il pubblico di La Prova del Cuoco. Ecco cosa è accaduto ad Elisa Isoardi.

La conduttrice de La Prova del Cuoco Elisa Isoardi durante la puntata ha avuto bisogno dell’intervento del collega Claudio Lippi.

La bella Elisa Isoardi tra tv e vita privata

Elisa Isoardi è ormai un volto noto e molto apprezzato della tv italiana.

Nonostante il difficile compito di sostituire la vulcanica Antonella Clerici in quella che è una delle trasmissioni storiche della Rai da decenni, ha stupito e convinto tutti.

A La Prova del Cuoco infatti, la Isoardi si destreggia perfettamente tra i fornelli, gli ospiti e gli imprevisti riuscendo ad intrattenere e a divertire senza annoiare mai.

Anche sui social è molto seguita ed i suoi followers amano vedere le foto in cui aggiorna sulla sua vita privata e lavorativa.

Dopo il gossip della fine della sua storia con il leader della Lega Matteo Salvini infatti, la Isoardi ha preferito mantenere un riserbo sulla sua vita amorosa.

Da qualche tempo però pare che per Elisa sia nuovamente sbocciato l’amore con Alessandro Di Paolo con cui ha anche trascorso le feste di Natale e Capodanno.

Il rapporto con Claudio Lippi per La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi e Claudio Lippi stanno stupendo tutti per la bella intesa in studio durante le riprese della trasmissione storica La Prova del Cuoco.

Il pubblico ama la loro spontaneità.

Lippi che ha vissuto momenti difficili in passato come ha raccontato più volte anche da Caterina Balivo grazie alla simpatia e freschezza della Isoardi sembra aver trovato una serenità nuova.

I due si danno man forte durante la trasmissione anche quando accadono degli imprevisti come successo nelle scorse puntate.

Il pubblico infatti si è stupito di vedere in studio solamente Lippi ed ha iniziato ad invocare a gran voce Claudio, Lippi allora tenendo il gioco ha detto:

“Non dovete gridare ‘Claudio’ bensì ‘Elisa, Elisa, Elisa’”

Il conduttore ha così intrattenuto lo studio finché la Isoardi non è riuscita a raggiungerlo in diretta, nonostante il problema al microfono che le aveva impedito di arrivare in tempo.

In puntata uno scambio di battute tra Elisa e Claudio ha colpito ed emozionato gli spettatori ed il pubblico in studio.

La Isoardi ha infatti affermato di non stare bene e Lippi da collega premuroso le ha preso la mano, pronto ad ogni evenienza per aiutarla.

Elisa allora ha ammesso: