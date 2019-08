Elisa Isoardi ‘Accasciata a terra, fitte dolorose’: soccorsa in bagno dal cane

Elisa Isoardi, il racconto choc della conduttrice de La Prova Del Cuoco: “Mi sono accasciata a terra…”

ll nuovo volto del cooking show di Rai Uno, Elisa Isoardi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui racconta della sua vita e dei suoi nuovi progetti e non solo. La conduttrice piemontese ha rivelato che il suo cane l’ha salvata in un momento difficile, ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi: “Mi sono accasciata a terra”

Manca poco per l’arrivo su Rai Uno della nuova edizione del programma di Rai Uno ‘ La Prova Del Cuoco’, condotto per il secondo anno di fila, da Elisa Isoardi. Dopo un inizio incerto, in termini di ascolti, l’ex del vicepremier Matteo Salvini è entrata a piccoli passi nelle case degli italiani ed è riuscita a conquistare il suo pubblico grazie alla sua bravura e simpatia. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice piemontese ha parlato delle importanti novità in merito alla trasmissione. Quest’anno in studio con lei ci sarà anche il suo barboncino, Zenit, che ha trovato in un allevamento. Il suo amico a quattro zampe parteciperà alla prova del cuoco in veste di chef che insegnerà a preparare ricette per cani e gatti.

E proprio in merito al suo cane, la conduttrice ha svelato che l’ha salvata in un momento difficile, ecco cosa ha detto.

Il racconto della conduttrice piemontese

Elisa Isoardi ama molto il suo cane e ha raccontato che una volta a causa di dolorose fitte alla pancia è svenuta in bagno ma è riuscita a riprendersi grazie a Zenit che ha abbaiato e leccato la sua faccia: