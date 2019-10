Elisa Isoardi senza intimo, il vestito trasparente mostra tutto: la foto bollente fa impazzire il web

Elisa Isoardi, siparietto bollente a La Prova De Cuoco: la foto della conduttrice piemontese manda in delirio i fan

Una delle donne più apprezzate e seguite della televisione italiana è, senza alcun dubbio, Elisa Isoardi. Nella sua ultima puntata de La Prova Del Cuoco, la conduttrice piemontese è stata beccata in una versione davvero provocante ma non sono mancate le critiche da parte del web.

Elisa Isoardi fuori di seno

Da due anni, la conduttrice piemontese è al timone de La Prova Del Cuoco. In pochi mesi è riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per la sua simpatia, semplicità e professionalità. Tuttavia, nelle ultime settimana è stata vittima di alcune critiche. Per quale motivo? C’è chi sostiene che è una delle donne più belle del piccolo schermo e chi, con cattiveria, critica l’aumento di peso. Elisa Isoardi è una ragazza dai tratti mediterranei e curve morbide. E lei stessa, in diverse interviste, ha dichiarato di aver messo su qualche chilo ma questo non è di certo un problema.

Nelle ultime ore, nel web circola una foto piuttosto provocante della conduttrice piemontese. Negli studi del cooking show di Rai Uno, tra una ricetta e l’altra, l’ex di Matteo Salvini addenta una una fetta di torta di mele, ma ai fan non è sfuggita la profonda scollatura copre a malapena il suo prosperoso seno. Ma lo scatto in questione non è stato apprezzato da alcuni utenti:

“Tette fuori in un programma di cucina? Viva l’eleganza della Clerici!”

La foto mozzafiato fa il giro del web

La conduttrice piemontese è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana. Ma questa volta ha proprio esagerato. Elisa Isoardi si mostra in una versione ‘bollente’: vestito di pizzo bianco e la spallina che scivola giù. Il gioco di trasparenze lascia poco spazio all’immaginazione.