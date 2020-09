Elisa Isoardi deve lasciare Ballando: Todaro ricoverato in ospedale

Ballando Con Le Stelle, Raimondo Todaro operato d’urgenza in ospedale: Elisa Isoardi potrebbe dover dire addio al dance show della Rai.

Attimi di paura per Elisa Isoardi che potrebbe essere costretta a dire addio a Ballando Con Le Stelle. Qualche giorno fa, infatti, Raimondo Todaro è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: ecco la decisione di Milly Carlucci.

Ballando Con Le Stelle, Raimondo Todaro operato d’urgenza

Solo pochi giorni dall’esordio di Ballando Con Le Stelle su Rai Uno, Raimondo Todaro è stato costretto a lasciare la trasmissione ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Il maestro di Ballo, operato all’appendicite, dopo il ricovero e l’operazione, ha deciso di aggiornare il suo pubblico sulle sue condizioni di salute. A tal proposito, l’ex marito di Valentina Tocca ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae sorridente nel letto dell’ospedale. Anche Elisa Isoardi ha voluto rassicurare il pubblico precisando che il suo partner di ballo sta molto meglio.

Sabato scorso, la coppia ha conquistato il pubblico sulle note di un tango sensualissimo che ha fatto innamorare i fan. Di certo la coppia formata da Todaro e dalla Isoardi è sin dall’inizio fra le favorite per conquistare il podio di questa movimentata edizione.

Ma il sogno è destinato a concludersi ancor prima di cominciare? Non è ancora chiaro cosa accadrà in questi giorni e se il noto ballerino a scendere in pista oppure la padrona di casa deciderà di sostituirlo.

Elisa Isoardi pronta a lasciare il dance show?

Stando alle ultime notizie, i tempi di ripresa del ballerino siciliano non dovrebbero essere lungi. Tuttavia, a pochi giorni dalla nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Elisa Isoardi.

Di recente, Milly Carlucci ha affermato che al momento non sa chi sarà il possibile sostituto di Raimondo Todaro. Non sembra essere scartata l’ipotesi che la conduttrice possa ballare da sola.