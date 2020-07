Elisa Isoardi ingrassata non indossa il bikini: sorpresa così dai paparazzi – FOTO

La conduttrice de La Prova del cuoco ha detto addio al programma e adesso dovrà rimettersi in forma. Elisa Isoardi mostra i chiletti di troppo

Elisa Isoardi non condurrà più La prova del cuoco e viste le sue forme morbide, rimanderà la sua prova costume a causa di qualche chilo in più. Il giornale Oggi ha pubblicato le sue foto al mare, ancora più bella di quando ha preso la conduzione de La prova del Cuoco. Due anni fa era magrissima, ora con qualche chilo, anche se è facile immaginabile che desidererà tornare in gran forma.

Stessa spiaggia, stesso mare

La Isoardi indossava un costume intero, leggings entrambi neri, occhiali da sole e un sorriso entusiasta. Sicuramente il nuovo programma è una conferma e se lo vorrà potrà perdere anche i chiletti di più, presi durante a conduzione de La Prova del Cuoco. Una conferma dello scorso anno, quando aveva sfoggiato un fisico più curvy. Elisa era stata sulla stessa spiaggia insieme al suo Zenit un anno fa, ma come lei stessa scrive su un ricordo su Instagram:

“Un anno fa c’era il sole!”

Forse un modo per dire che la giornata oggi è un po’ triste senza sole o semplicemente piove? Forse ambedue. Al mare con lei era presente anche Fabrizio Zaccaretti, lo storico autore della Prova del cuoco. Le foto che possiamo vedere, sono state fatte poco prima che il programma chiudesse, forse presto vedremo la sua prova costume vera.

Non è stata contenta che il suo cooking show sia stato chiuso, dato che le era stato detto che avrebbe potuto farlo crescere ed innovarlo in modo graduale. Il prossimo programma che condurrà sarà Ballando con le Stelle, dove con ogni probabilità tornerà in splendida forma. Si spera che arrivi anche una nuova buona notizia, mentre per il momento si può godere tranquillamente una pausa in quest’inizio dell’estate.