Elisa Isoardi ingrassata, irriconoscibile: il vero motivo dei chili di troppo

Elisa Isoardi, la conduttrice de La Prova del cuoco ha ammesso di aver messo su dei chili. Il motivo? Lo ha svelato in una recente intervista

La bellissima conduttrice Elisa Isoardi ha raccontato come è riuscita a prendere 5 chili in poco tempo. L’ex compagna di Matteo Salvini, ha ottenuto un grande successo dopo aver rimpiazzato la bravissima Antonella Clerici al suo programma de La prova del Cuoco. La conduttrice infatti, è stata scelta per condurre il programma che da anni è sempre stato condotto dalla bravissima Antonella Clerici.

Elisa Isoardi è ingrassata

La bella conduttrice di Rai 1 è stata intervistata al settimanale Di Più, dove ha confessato il motivo del suo aumento di peso. L’ex compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha dichiarato, infatti, che è stata proprio proprio la conduzione della trasmissione culinaria La prova del cuoco, a farla prendere cosi tanti chili:

“Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità” “Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”

Ha dichiarato la conduttrice .

Elisa presa di mira dagli haters

La bella conduttrice del programma di Rai 1, è anche molto attiva sui social, pare infatti che spesso e volentieri proprio a causa del suo aumento di peso è stata presa di mira dai leoni di tastiera. La giovane infatti proprio per alcuni chili in più è stata presa di mira dagli haters che glie le hanno dette di tutti i colori sul suo fisico.

Fortunatamente la conduttrice tira avanti per la sua strada e nonostante i chili in più si mostra sempre elegante e bellissima. In fondo, qualche chilo in più può anche donare e lei l’ha dimostrato. Dovrà solo stare più attenta durante la prossima edizione de La Prova del cuoco. Le tentazioni quotidiani saranno sempre tantissime, difficile resistergli.