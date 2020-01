‘È incinta, prova a nasconderlo coi vestiti’ Elisa Isoardi in dolce attesa del primo figlio? Il gossip impazza sui social

‘È incinta, prova a nasconderlo coi vestiti’ Elisa Isoardi in dolce attesa...

Elisa Isoardi in attesa del primo figlio con Alessandro Di Paolo? Il pancino ‘nascosto dai vestiti larghi’ e non solo. I dettagli non sfuggono all’occhio dei telespettatori

Elisa Isoardi è tra le conduttrici più seguite e apprezzate dal pubblico del Bel Paese.

Molto amata per la sua genuinità e simpatia dopo essere stata a lungo al centro dell’attenzione per la fine della sua storia con il Vice Premier Matteo Salvini, ritorna a seguito del gossip impazzato nelle ultime ore.

La conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ aspetta il suo primo figlio dal suo nuovo compagno, Alessandro di Paolo? Scopriamo di più.

Elisa Isoardi in dolce attesa?

Dopo le cocenti critiche e polemiche sui social inerenti al suo nuovo compagno, la coppia per lungo tempo non si è mostrata più insieme, facendo pensare ad una rottura tra loro.

Ultimamente però dopo Capodanno pare che i due non abbiano più voglia di nascondersi e sembra che stiano inoltre vivendo un periodo davvero felice insieme, come si evince dalle ultime foto postate da Diva, che li ritraggono sereni e complici.

Che i due abbiano in serbo grandi progetti? Ciò non è noto al pubblico, il quale però si è accorto di alcuni evidenti cambiamenti nell’aspetto di Elisa Isoardi la quale ultimamente sembra essere ‘lievitata’, amando inoltre indossare indumenti sempre larghi, forse per nascondere il ‘pancino’?

Tuttavia a sostegno della tesi ci sarebbero altri dettagli che farebbero pensare ad una gravidanza non ancora confermata.

Elisa Isoardi: ‘Ha il volto delle nausee mattutine’

Non solo abiti larghi per nascondere il lieve evento e forme lievitate.

Le donne del web asseriscono che ultimamente hanno notato nel volto della conduttrice quella stanchezza dovuta alle fantomatiche ‘nausee mattutine’ che si manifestano nei primi mesi della gravidanza, generalmente.

Che come altre sue colleghe voglia aspettare ancora un pò prima di divulgare il lieto evento?

La notizia chiaramente non è stata ne confermata ne smentita dalla coppia. Ma Staremo a vedere.