Elisa Isoardi ‘E’ incinta’, la carezza sul pancino: Claudio Lippi lo rivela a ‘La Prova del Cuoco’

Elisa Isoardi in dolce attesa? La gaffe del co-conduttore Claudio Lippi a La Prova del Cuoco e la risposta della conduttrice in diretta

Nelle ultime settimane Elisa Isoardi è stata al centro del gossip per la sua presunta prima gravidanza. Diversi i segnali che il pubblico e i fan avrebbero raccolto dall’utilizzo di ‘abiti oversize’ alla tipica ‘faccia da nausee mattutine’.

Durante la puntata del 13 Febbraio de La Prova del Cuoco, dopo aver assistito al grande ritorno di Claudio Lippi, a lungo assente per problemi di salute, il co-conduttore ha alluso ad una ‘misteriosa gravidanza’ come si legge su lanostratv.it. Scopriamo di più.

Claudio Lippi: ‘Ma è ancora incinta?’

Nel corso dell’ultima puntata del cooking Show il braccio destro di Elisa Isoardi dopo la presentazione dei cuochi in gara e la giuria, ha esclamato:

‘Ma è ancora incinta?’

La domanda o meglio ‘l’allusione’ di Claudio Lippi ha subito creato stupore in studio, pensando subito alla conduttrice della quale si vocifera sia in dolce attesa del primogenito del suo compagno Alessandro Di Paolo.

A chi si riferiva Claudio Lippi?

Il co-conduttore, non si riferiva alla bella Elisa Isoardi, bensì alla alla moglie dello chef Natale Giunta. La conduttrice ha prontamente risposto che la donna non è incinta, poi ha chiesto a Valeria Giunta di alzarsi per dimostrarlo:

‘Valeria, alzati! Fai vedere che non sei incinta’

Ma la donna forse un pò indispettita non ha voluto saperne, così Claudio Lippi ha chiarito tutto eclamando:

‘Natale e Valeria non aspettano un bambino, ma hanno tre chihuahua… e forse ora alleveranno anche il quarto’

ha concluso il co-conduttore, tra gli applausi del pubblico.