‘Siamo sempre meno’ Il Coronavirus, attacca La Prova del cuoco: Elisa Isoardi preoccupata

A La Prova del Cuoco Elisa Isoardi ha condotto la puntata quasi sola per la paura del Corona virus, ecco cosa ha ammesso in diretta.

Molte le trasmissioni bloccate o senza conduttore, Elisa Isoardi in onda nonostante la paura del contagio ha voluto portare un po’ di allegria in studio.

La prova del cuoco studio vuoto “Siamo sempre meno”

Nei giorni della paura da contagio per il coronavirus che sta colpendo tutto il mondo ed il nostro Paese in particolare, molte trasmissioni tv si sono fermate.

Mediaset ha deciso ad esempio di dare uno stop a Verissimo, Domenica Live e CR4 mentre la Rai ha messo in pausa Porta a Porta.

La Prova del Cuoco invece continua ad andare in onda anche se come da disposizioni del governo con alcune accortezze.

Dato che non si può infatti restare a meno di un metro di distanza dalle persone il pubblico in studio non può essere presente e la Isoardi nella puntata del 10 marzo ha ribadito tale situazione.

“Siamo qui anche oggi e siamo sempre meno”.

Elisa infatti ha ricordato le regole necessarie per evitare il coronavirus tra cui stare a casa e lavarsi sempre le mani e ha chiarito che in studio ci fossero solo lei, Lippi, i tecnici, i cuochi in gara ed i giurati Cinzia Fumagalli, Carlo Spallino Centonze e Lorenzo Sandano.

La puntata è stata ovviamente più sottotono del normale senza molte battute o scherzi tra Elisa e Claudio che si sono mantenuti ad un metro di distanza ma ha contribuito a portare serenità al pubblico a casa.

Isoardi e Claudio Lippi in prima fila ogni giorno

La conduttrice ed ex fiamma del leader della Lega Matteo Salvini è ormai il volto della trasmissione storica che fu per molti anni di Antonella Clerici.

Con la sua ironia semplicità ha conquistato il pubblico che da anni seguiva La Prova del Cuoco dandole fiducia ed apprezzandola tanto da regalare ottimi ascolti.

Ogni giorno infatti in orario di pranzo la mora conduttrice e Claudio Lippi, altro volto storico della tv, conducono il cooking show in cui gli chef delle due squadre del pomodoro rosso e del peperone verde si sfidano.

Tra la Isoardi e Lippi c’è una forte complicità nata proprio durante il programma e le battute tra loro due contribuiscono a portare un ambiente sereno in studio anche in questi momenti difficili.