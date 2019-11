‘Lui è già in posizione, al secondo mese…’ Elisa Isoardi: la confessione dietro le quinte

Elisa Isoardi la bravissima conduttrice de La prova del Cuoco stupisce i suoi fan su Instagram: “Lui è già in posizione al secondo mese…”

Elisa Isoardi è come sempre una delle conduttrici più amate e apprezzate dal palinsesto della Rai e dal pubblico Italiano. La sua bellezza e la sua sua eleganza la rendono unica nel suo genere. La sua conduzione a La prova del Cuoco le ha dato una bella spinta per entrare piano piano nelle case delle persone.

Certo non è per niente semplice dover sostituire una conduttrice del calibro di Antonella Clerici, ma pare che Elisa ci abbia messo tutto l’impegno e la volontà per riuscire a portare avanti con dignità la trasmissione.

Elisa Isoardi e la storia con Salvini

La bellissima conduttrice oltre ad essere una conduttrice a tempo pieno, si ritaglia anche un po di spazio per i suoi fan. Lei come altre sue colleghe è molto attiva sui social,dove spesso pubblica foto e video di se stessa con amici e sopratutto con il suo amato cagnolino.

Molto chiacchierata però è stata anche la sua vita sentimentale che a quanto pare trascina ancora con se. In realtà sono molte le voci che sparlano ancora sull’ex storia di Elisa con il vicepremier Matteo Salvini. Ormai sembra storia chiusa quella tra loro, tanto che Matteo sembra già convolare a nozze con la sua nuova fiamma. Ma ad Elisa fortunatamente importa poco e niente, sono passati ormai anni dalla loro separazione e l’unico maschio a cui concede il suo amore è proprio il suo maschietto di casa.

Elisa e il suo nuovo amore

Ormai Elisa ha lasciato completamente alle spalle la storia con il vice premier Salvini, donando il suo amore ad un altro “uomo“. La donna infatti dopo la loro separazione, si è gettata a capofitto nel lavoro riscuotendo fortunatamente anche un grande successo televisivo.

Ma insieme a lei anche il suo nuovo compagno, parliamo proprio del suo cagnolino Zenit, che a quanto pare ha già conquistato il cuore di milioni di italiani. La conduttrice infatti porta spesso il suo adorato cane dietro le quinte e prima di lei, è già pronto per rubarle la scena. La stessa conduttrice infatti ha pubblicato proprio una foto del suo amore su Instagram, dove fa notare come Zenit è già li in posizione per entrare in scena:

“Lui è già in posizione…al secondo mese entra prima di me in onda…. capite? Top!”

scrive divertita Elisa sui social.