Doni a tempesta per Elisa Isoardi. Oltre al cachet stellare elargito da Mediaset, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi avrebbe ricevuto un regalo costosissimo dal suo ex compagno di reality Akash Kumar.

Nei giorni in cui si continua a disquisire sul suo ritiro dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dovuto ad un infortunio all’occhio, trapelano succosi rumors su Elisa Isoardi. L’ex naufraga del surviving game di Canale 5 avrebbe ricevuto un modesto “regalino” da parte di Akash Kumar.

Elisa Isoardi, il costoso regalo di Akash che ha fatto polemica

Un dono dispendioso che sembra esser pensato ad hoc per l’ex conduttrice Rai. Akash Kumar non avrebbe badato a spese e avrebbe regalato alla sua ex compagna di reality tanti capi d’abbigliamento haute couture.

Stando alle sue dichiarazioni rilasciate a Tommaso Zorzi nell’ultima puntata del talk show Il Punto Z, il trentenne indiano avrebbe esclamato quanto segue:

“Ad Elisa Isoardi ho regalato duemila euro di vestiti prima dell’Isola dei Famosi… Ho fatto questo gesto, però me ne sono pentito”

La notizia ha acuito i pettegolezzi. Il fatto che sia trapelata, infatti, secondo i più maliziosi, sarebbe dovuta solo al fatto che Akash Kumar voglia ostentare benessere economico e distogliere l’attenzione social-mediatica dal presunto intervento di brightocular al quale si sarebbe sottoposto.

Akash ha regalato vestiti da duemila euro alla isoardi mi sento male #IlPuntoZ — rossana 🥑 (@stvylesart) April 21, 2021

Comunque vorrei una replica della isoardi ad Akash che dice di averle regalato 2000€ di roba #tzvip — 𝑀ᴀʀᴛɪ 💫 (@m_artitz) April 21, 2021

Certo la Isoardi ha bisogno dei vestiti di Akash #IlPuntoZ pic.twitter.com/Smnx3JyjWe — anche meno (@Francy76956912) April 21, 2021