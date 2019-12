‘Dipende dal pisello’ Le misure per Elisa Isoardi contano, la confessione bollente in cucina: la gaffe virale

‘Dipende dal pisello’ Le misure per Elisa Isoardi contano, la confessione bollente...

Elisa Isoardi ritorna al centro del gossip a seguito della la gaffe bollente in diretta a La Prova del Cuoco. Ecco cosa è accaduto

La Prova del Cuoco condotto dalla ormai celebre Elisa Isoardi è uno dei programmi tv più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Durante l’ultima puntata andata in onda del noto cooking show, momenti di forte imbarazzo in studio, a seguito di una gaffe della stessa conduttrice la quale ha pronunciato in diretta una frase ‘a doppio senso’ che ha scatenato l’ilarità del pubblico e del co-conduttore Claudio Lippi che inizialmente però è rimasto interdetto.

Ma andiamo con ordine, ecco che cosa è accaduto in studio.

Elisa Isoardi: ‘Dipende dal pisello’

Attimi di imbarazzo nello studio de La prova del Cuoco. Tutta cola del ‘pisello’. Ma andiamo con ordine. Nel corso della puntata la cuoca Cinzia Fumagalli ha spiegato come preparare una perfetta ‘Insalata Russa’, a partire dalla grandezza delle verdure utilizzate.

Ed è proprio sulle dimensioni che è ‘cascato’ tutto. La conduttrice Elisa Isoardi ha esclamato con spontaneità:

‘Le misure si prendono dal pisello’

La gaffe lascia il co-conduttore interdetto in un primo momento, a questo punto l’ex del vicepremier Salvini insiste:

‘E’ vero. Le misure bisogna prenderle dal pisello’

ribadisce riferendosi al fatto che tutte le verdure devono essere piccole quanto un pisello per una buona riuscita della ricetta.

Claudio Lippi imbarazzato in studio

Claudio Lippi fortemente imbarazzato dalla gaffe della conduttrice ha cercato di porre rimedio cercando di farglielo notare, anche se con scarsi risultati, in quanto la Isoardi dopo poco ha ribadito:

‘Si parte dal pisello’

A questo punto Claudio Lippi è scoppiato a ridere insieme al pubblico in studio. La Isoardi si sarà resa conto della gaffe commessa? Sta di fatto che dopo ha lasciato la parola alla chef in studio la quale ha illustrato il procedimento della ricetta.