Elisa Isoardi fuori da La prova del cuoco, in lacrime: ‘Hanno provato a distruggermi’

Elisa Isoardi si sfoga in una lunga intervista rilasciata ad Oggi: “Piango ancora per La prova del cuoco, hanno provato a distruggermi.”

Elisa Isoardi si sfoga ripensando a La Prova del cuoco e in una lunga intervista rilasciata alle pagine di Oggi, ha ripercorso gli anni passati nella su conduzione. Parla anche dei progetti per la nuova trasmissione che partirà a settembre.

La chiusura de La Prova del Cuoco

La Prova del cuoco ha recentemente chiuso dopo 20 anni di successi e negli ultimi 2 anni sono stati a conduzione di Elisa Isoardi. Suo è stato il compito di salutare per sempre tutti gli spettatori, non senza sofferenza.

“Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato.[…] Hanno provato a distruggermi in tutti i modi ma non ce l’hanno fatta. Andare in diretta tutti i giorni per me è stato un viatico. Si accendeva la telecamera e mi lasciavo tutto alle spalle: è stato davvero terapeutico.”

Alcuni parlavano di una possibile rivalità con Antonella Clerici, precedente padrona di casa, perché non l’ha ricordata nei saluti. Si è scusata per non averlo fatto ma commenta dicendo che non c’è alcuna rivalità e che anzi per l Clerici è inarrivabile:

“Quando sono entrata nel programma, dopo di lei, l’ho ringraziata. Ma perché avrei dovuto farlo anche nell’ultima puntata? Fra di noi non c’è alcuna antipatia.”

Il nuovo programma della Isoardi e la passata storia

Elisa però da settembre condurrà un nuovo programma, riaprendo dopo 18 anni riaprirà su RAI1 Check-up. Si trattava di un programma storico, che ha 25 anni alle spalle. Smentisce il fatto che non sia contenta della conduzione:

“Mi sono occupata di questo argomento a Uno mattina per diversi anni e farlo ora in un momento storico in cui la salute è così importante, mi onora”.

La Isoardi condurrà anche la nuova edizione di Ballando con le stelle e ci scherza su dicendo che non conosce il ballo.

Infine seppur non felice ha parlato della sua vita ormai conclusa con Matteo Salvini. Ovviamente la rottura è stata uno spartiacque e risponde al commento di alcuni che dicono che il politico sia stata una presenza ingombrante nella sua vita: