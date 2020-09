Elisa Isoardi, il costume aderente risalta le curve burrose: boom di like

Elisa Isoardi provoca i fan con uno scatto super sensuale: il costume azzurro risalta le sue forme burrose, web in tilt

In queste ore, è apparso sul profilo Instagram di Elisa Isoardi un nuovo post che ha immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico virtuale.

La conduttrice si mostra con indosso un costume che mette in risalto le sue forme burrose: pioggia di like e commenti.

Elisa Isoardi, la foto al mare

Nei mesi scorsi, Elisa Isoardi ha condiviso sui social una bellissima notizia: è la nuova concorrente del dance show di RAI Uno Ballando Con Le Stelle in coppia con Raimondo Todaro. Trai i due sembra esserci molto feeling e c’è anche chi sostiene che possa nascere qualcosa durane la trasmissione.

Tuttavia, pare che durante le prove la giovane si è infortunata e non è chiara né la natura dell’incidente né se riuscirà a riprendersi completamente per il 19 settembre, data in cui è stato fissato l’esordio della nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci.

Nelle ultime ore, è apparso su IG un nuovo scatto in costume che ha lasciato i fan senza fiato.

Il costume azzurro esalta le sue forme

Sui social, la conduttrice piemontese ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta, Elisa Isoardi ha deciso di lasciare tutti senza parole.

La foto in questione ritrae la 37 enne seduta in riva al mare con indosso un costume intero azzurro che esalta le sue forme. Con la didascalia che accompagna lo scatto Elisa Isoardi salute l’estate: “Ultimi ricordi di mare”.

L’attenzione dei fan cade inevitabilmente sul suo décolleté abbandonate e le sue curve mozzafiato: