Elisa Isoardi, grandi festeggiamenti per l’ambito traguardo

La nota conduttrice tv, Elisa Isoardi, ha raccontato su Instagram la sua esperienza all’estero in un evento esclusivo.

La conduttrice tv Elisa Isoardi sta man mano accrescendo la sua popolarità, proprio negli ultimi giorni è stata persino ospite di un evento svoltosi fuori dalla Penisola. Ad aver aiutato in tal senso la star, inoltre, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi era una delle papabili vincitrici de “L’Isola dei Famosi” di quest’anno

Proprio in questi giorni il famoso reality è giunto alla sua finalissima che però vedrà l’assenza della Isoardi a causa di un infortunio il quale ha obbligato un rientro rapido in Italia della conduttrice.

Il suo infortunio all’occhio, quindi, ha fatto si che la Isoardi si ritirasse dalla competizione lasciando i suoi fan, che speravano in un suo successo, con solo tanta ansia e preoccupazione. Nonostante l’esperienza non proprio di successo in Honduras la conduttrice però, è rimasta sulla bocca di tutti.

Sono molteplici i programmi che hanno ospitato la ragazza, lo stesso Ezio Greggio, durante il suo Monte Carlo Film Festival 2021 ha richiesto la sua presenza. Non solo, anche nei periodi in cui si vedeva poco in tv la presenza di Elisa Isoardi sui social non è mai mancata.

Anche sui social la conduttrice riscuote un particolare successo

Soprattutto su Instagram la conduttrice informa spesso e volentieri le sue partecipazioni a show e serate, come successo, ad esempio, a Ballando con le stelle. Anche a causa di questo successo la Isordi si è riscoperta influencer.

Al momento, infatti, il suo profilo può vantare 600mila follower, numeri a dir poco stratosferici. Infine, dopo aver terminato la Prova del Cuoco con la Rai, quest’ultima sarebbe pronta ad una nuova esperienza televisiva, questa volta, sembrerebbe, sponda Mediaset.

