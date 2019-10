Elisa Isoardi fa scoppiare a piangere Claudio Lippi, quelle parole, un pugno nello stomaco

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi fa piangere Claudio Lippi: “Oggi è la festa dei nonni…”, commozione in studio

Un’altra puntata è giunta al termina ma come spesso accade non sono mancati momenti esilaranti ma anche emozionati. Il volto del cooking show di Rai Uno, Elisa Isoardi, ha dedicato dolci parole a Claudio Lippi, in occasione della festa dei nonni che si celebra oggi 2 ottobre.

Elisa Isoardi fa piangere Claudio Lippi

Oggi è una giornata particolarmente importante. Così come ricorda anche il doodle di Google, oggi si celebra la giornata dei nonni e della loro influenza sociale.La ricorrenza è stata introdotta in Italia ufficialmente a partire dal 2005. Elisa Isoardi ha aperto l’appuntamento quotidiano facendo gli auguri al suo collega, Claudio Lippi. La padrona di casa del cooking show di Rai Uno ha dedicato alla sua spalla un messaggio bellissimo che ha commosso tutti i telespettatori compreso il conduttore. Claudio Lippi è infatti nonno di Mya Summer, figlia di Federica:

“Oggi è la festa dei nonni. Voglio fare gli auguri a Zio Claudio che, oltre ad essere lo zio di tutti gli italiani, è anche nonno di una splendida nipote che io conosco”.

Parole bellissime che hanno fatto commuovere il conduttore.

La conduttrice piccante in lingerie

L’ex di Matteo Salvini ha condiviso su Instagram uno scatto che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? Lo scatto in questione immortala la conduttrice de La Prova del Cuoco in una versione inedita.

Nel dettaglio, Elisa Isoardi indossa lingerie ma il gioco di trasparenze lascia poco spazio all’immaginazione. In pochi minuti, la foto è stata sommersa da like e commenti. Insomma, la conduttrice piemontesi ha lasciato i suoi seguaci senza parole anche se non sono mancate critiche da parte di alcuni utenti che insinuano che questo sia solo un modo per mettersi in mostra.