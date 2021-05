Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi in splendida forma: la scollatura cede e infiamma il web

Dopo il Reality la bellissima conduttrice torna ad incantare i suoi followers con una foto dalle sfumature sensuali. La scollatura dell’abito cede: ‘Sei pazzesca’.

Elisa Isoardi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, che di recente ha potuto apprezzarla nella sua essenza durante la sua avventura all’Isola dei Famosi, prematuramente stroncata da un’infortunio all’occhio.

Un’esperienza forte, quella del Reality che le ha dato l’opportunità di riflettere su se stessa, sulla sua vita, di temprare il suo carattere ma soprattutto di riscoprirsi una donna seppur con le sue vulnerabilità, forte e piena di grinta.

Poche ore fa proprio attraverso il suo profilo social, ha annunciato la sua nuova intervista al settimanale Gente, lo scatto che l’accompagna, ha fatto letteralmente impazzire il web. Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi, la scollatura profonda mostra troppo

L’Ex naufraga de l’Isola dei Famosi si è mostrata ai suoi fan in un outfit decisamente sensuale. Raffinata ed elegante indossa un’abitino dalle sfumature nude, il quale mette in evidenza la sua pelle baciata dal sole delle Honduras.

I fan però non hanno potuto non notare il dettaglio bollente, nell’abbassarsi in avanti, la vertiginosa scollatura del suo mini dress cede, mettendo in evidenza il suo decollète.

Bellissima, dopo l’incidente si è mostrata in gran forma, e concordare con ciò, anche i suoi fan i quali non si sono risparmiati nei commenti, in cui le hanno scritto:

‘con queste foto vuoi farmi prendere un infarto’

e ancora:

‘Orgoglio piemontese, na bela matota’

e poi:

‘Sei pazzesca’

scrivono alcuni degli utenti, senza fiato per la sua bellezza naturale, valorizzata da un trucco leggero dai toni nude.

Elisa Isoardi confessa: ‘Così ho vinto le mie paure’

Esordisce così la nuova copertina del settimanale Gente, disponibile in tutte le edicole. La conduttrice piemontese piemontese ha rivissuto i suoi giorni sull’Isola, un’esperienza cruciale della sua vita, nel corso della quale ha ‘avuto il coraggio di mettersi in gioco mostrando la vera Elisa’:

‘Ho svelato tutto di me: le fragilità, la paura di sbagliare, di deludere, la tempra da combattente, la forza e il piglio un pò maschile, che hanno le donne di montagna come me’

ha raccontato al settimanale diretto da Monica Mosca, aggiungendo che grazie al Reality è riuscita a ritrovare suo fratello Domenico, rafforzando altresì il rapporto con sua madre Irma, dalla quale si era allontanata.

Un’esperienza unica ed indimenticabile per la Isoardi!