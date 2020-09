Elisa Isoardi umiliata per i chili di troppo ‘Datti una regolata a Tavola’: la frecciatina a Ballando

Ballando Con Le Stelle, Elisa Isoardi duramente criticata per il suo aspetto fisico: le frecciatine della giuria fanno infuriare il pubblico

Finalmente ha fatto il suo debutto su, Rai Uno, la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. Tra i concorrenti in gara vi è anche Elisa Isoardi che, grazie alla sua prima performance, ha subito conquistato i consensi del pubblico.

Tuttavia, le frecciatine sul suo aspetto fisico da parte della giuria hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Ballando Con Le Stelle, Elisa Isoardi e il tango con Raimondo

Sabato scorso è andata in onda, sulla prima rete nazionale, il primo appuntamento con Ballando Con Le Stelle condotto da Milly Carlucci. Tra i concorrenti in gara vi è anche Elisa Isoardi in coppia con Raimondo Todaro. Nelle ultime settimane, la conduttrice è stata al centro delle voci di gossip per il presunto flirt con il noto ballerino. Ad accedere i rumors, sono stati anche gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che li ha paparazzati in atteggiamenti intimi e complici. Per il momento, i diretti interessanti non hanno né smentito né confermato le chiacchiere che girano sul loro conto.

La conduttrice , per la prima puntata del dance show, ha optato per un appassionante tango con il suo maestro. Un tango che è stato accolto positivamente da pubblico e dalla giuria. Tuttavia, le frecciatine sul suo peso hanno scatenato una polemica sui social.

La polemica sui social

Su Twitter è divampata la polemica per le parole di un membro della giuria nei confronti di Elisa Isoardi. Subito dopo l’esibizione, infatti, Guillermo Mariotto ha proposto alla concorrente del dance show di Milly Carlucci di fare maggiore attenzione a tavola.

Queste parole non sono state apprezzate dal pubblico social:

“Ma che schifo è dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola?”

ha osservato una telespettatrice.

“Hanno avuto il coraggio di dare della grassa alla Isoardi dicendole pure di non mangiare tanto. Non ho parole”

ha aggiunto qualcun altro.

Dopo la frecciatina, la conduttrice è stata difesa dai telespettatori.