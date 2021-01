Elisa Isoardi, cede la scollatura ma lei non se ne accorge – FOTO

Elisa Isoardi, cede la scollatura ma lei non se ne accorge –...

La bellissima conduttrice con la sua intervista Verissimo ha ufficializzato l’addio alla Rai, ma nel ricordare l’appuntamento Elisa Isoardi ha esagerato con la scollatura.

La ex conduttrice de La Prova del cuoco già manca a tutti i suoi fan: dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, Elisa è praticamente sparita dal piccolo schermo ricomparendo in Mediaset, prima con Striscia La Notizia e poi con Verissimo.

Insomma, adesso Elisa si riprenderà la scena ma in una rete diversa. L’importante, per i fan, è continuare a vederla in televisione con la sua simpatia e la sua innata eleganza.

Elisa Isoardi, la scollatura è troppo ampia

La bellissima Elisa Isoardi, nell’annunciare il suo arrivo a Mediaset, ufficializzato da una intensa intervista a Verissimo nella quale parlerà tra l’altro anche del suo ex fidanzato Matteo Salvini. I due sono stai insieme per diversi mesi ma la relazione non ha avuto un bell’epilogo.

Oggi l’ex Ministro degli interni ha un’altra compagna mentre Elisa è single anche se, durante la sua esperienza nel talent di Milly Carlucci si è parlato di un flirt con Raimondo Todaro, partner di ballo.

La cosa però è sfumata, il tempo di qualche articolo sulla pseudo coppia poi è finita che Raimondo ha già il cuore compromesso dalla prof Sarah dell’Eredità.

L’annuncio di Elisa è audace

Nell’annunciare la sua intervista la bellissima Elisa ha osato molto con la scollatura come si può ben vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa sa come usare le sue armi di seduzione. I suoi fan apprezzano tantissimo questi scroci sulle sue grazie.

In tanti si chiedono cosa riserverà Mediaset per la conduttrice: la Isoardi avrà un programma tutto suo? Noi speriamo di sì: non ci resta che attendere dalla stessa conduttrice le novità che interesseranno i suoi progetti futuri.