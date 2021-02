Elisa Isoardi scoppia il ‘caso’, Milly Carlucci confessa tutto

Dopo le accese polemiche sui social, la conduttrice de Il Cantante Mascherato rompe il silenzio su ‘Il Caso Isoardi’: ecco tutta la verità.

Lo scorso 29 Gennaio è andata in onda la prima puntata del travolgente condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, che già l’anno scorso è riuscita a conquistare milioni di telespettatori.

A riguardo nelle ultime settimane dopo l’annuncio dei nomi dei giudici di questa seconda edizione al pubblico è apparso al quanto strana l’assenza di Elisa Isoardi.

Quest’anno la giuria è composta come è noto da Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca, new entry di questa stagione, e Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti già presenti invece in quella precedente.

Prima del suddetto annuncio furono assordanti i rumors relativi alla presenza dell’ex concorrente di Ballando con le stelle nelle vesti di giudice a Il Cantante Mascherato.

Ma stando ai fatti, a primo impatto, sembra che questa sia stata rimpiazzata dall’ex conduttrice di Vieni Da Me, Caterina Balivo, facendo scoppiare quello che è stato definito ‘il Caso Isoardi‘.

Ma Milly Carlucci non ci sta, e rompe il silenzio sulla questione. Ecco tutta la verità.

Milly Carlucci rompe il silenzio sul Caso Isoardi

Durante la conferenza stampa, dati gli ingenti pettegolezzi sul suddetto caso, la conduttrice ha voluto rispondere al pubblico rilasciando alcune dichiarazioni al fine di spegnere ogni polemica.

Secondo quanto dichiarato dalla Carlucci, pare che Elisa Isoardi non sia neanche mai stata tra le sue opzioni al fine di ampliare la giuria de Il Cantante Mascherato, a rigor di logica dunque non avrebbe mai potuto sceglierla:

‘Non è mai stata un’ipotesi, la sua presenza in giuria’

e ancora:

‘Noi abbiamo cinque giurati: tutti gli altri, per forza, sono esclusi! Si fanno delle scelte’

ha concluso mettendo fine al tam tam sui social.

L’augurio della conduttrice per Elisa Isoardi

Tra le sue dichiarazioni, Milly Carlucci ha speso parole gentili per la bellissima conduttrice de La Prova del Cuoco, verso la quale nutre una profonda stima.

A tal proposito ciò che le augura per il futuro è di essere gratificata con la realizzazione di un format cucito su misura per lei:

‘In futuro, spero di poter scrivere un programma su misura per lei’

e sulle polemiche sui social:

‘Mi fanno ridere queste polemiche che nascono sui social’

ha concluso la stella de Il Cantante Mascherato, il cui prossimo appuntamento è fissato per Venerdì 5 Febbraio su Rai 1.