Elisa Isoardi fuori di seno, la camicetta si apre tutta: il video dell’incidente bollente sui social

Elisa Isoardi, la camicia si sbottona: il gioco vedo e non vedo stuzzica la fantasia dei seguaci

E’ riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua professionalità ma anche per la sua simpatia e il suo splendido sorriso. Da qualche anno, Elisa Isoardi è alla conduzione della Prova Del Cuoco e, secondo gli ultimi rumors, presto potrebbe lasciare la trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti di lavoro. Nelle ultime ore, la conduttrice ha condiviso una serie di stories che hanno ipnotizzato i suoi fan. In una di queste, la camicia si sbottona e lascia ben poco spazio all’immaginazione, fan in delirio.

Elisa Isoardi: camicia sbottonata

Nelle ultime settimane, Elisa Isoardi è al centro del gossip per un presunto addio alla Prova Del Cuoco. La nuova stagione televisiva è alle porte e la direzione della prima rete nazionale sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello della conduttrice del cooking show di RAI Uno che, negli ultimi due mesi, è dovuta rimanere a casa per l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus. Questa notizia non è stata mai stata smentita o confermata dalla diretta interessata e, ad oggi, si tratta solo di voci di corridoio.

Ad ogni modo, il volto delle RAI ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i fan e questa volta ha mandato in visibilio il web per un video pubblicato dietro le quinte della nota trasmissione.

Il video è bollente

La conduttrice 37 enne sa catturare l’attenzione dei seguaci, dimostrando che per sedurre o mostrare il suo sex appeal non bisogna necessariamente ricorrere al nudo. In queste ore, Elisa Isoardi ha postato un video selfie dove si riprende dietro le quinte del cooking show di RAI Uno. Durante la camminata verso gli studi televisivi, la camicia si sbottonata lascia intravedere le sue sinuose forme.

