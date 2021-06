Elisa Isoardi cambia look: una divina creatura in jeans strettissimi e camicia attillata

Elisa Isoardi cambia look: una divina creatura in jeans strettissimi e camicia...

Occhi profondi ed espressivi, un sorriso appena pronunciato Elisa Isoardi è una delle personalità di maggior successo dell’ultimo periodo.

Da Miss Fragola alla conquista della fascia di Miss Cinema.

La carriera si Elisa

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo ha avuto il via dalla partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia nel 2000. Dopo ha avuto inizio la sua carriera, in principio come modella e attrice, poi come conduttrice. Ma Elisa Isoardi vanta anche la frequentazione ad una scuola di recitazione a Roma.

Elisa Isoardi vede crescere ogni giorno la sua popolarità, inoltre ultimamente è stata anche ospite di un evento avvenuto fuori dalla Penisola, con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Quella di Elisa è una bellezza incredibile, il grande pubblico l’ha sempre vista diretta, determinata e grintosa. Un lato del suo carattere è venuto fuori dopo la sua esperienza al reality L’isola dei famosi, qui il pubblico ha potuto apprezzare una Elisa ancora più naturale e senza filtri.

Sull’isola la bella conduttrice ha avuto modo di rivelare alcuni aneddoti del suo passato, fino ad un momento difficile della sua vita e del suo rapporto con la madre.

Ora Elisa sfoggia un novo look, è passata da un caldo castano ad un luminoso biondo. Ma cosa ne pensano del cambiamento i suoi fan?

Voglia di cambiare look

Il suo profilo su Instagram vanta ben 600mila follower, numeri validi pe una personalità da influencer. Tra le nuove proposte di lavoro future, alla fine della Prova del Cuoco con la Rai, la Isoardi potrebbe essere pronta ad affrontate una nuova esperienza televisiva, questa volta, è possibile che la si veda sui canali Mediaset.

Il suo cambio di look non allontana i suoi fan e solo in pochi le chiedono di tornare al suo vecchio colore, tutti gli altri l’apprezzano per la sua bellezza e la sua semplicità.

Uno li riassume per tutti:

“Bellissima, semplice, naturale, senza stupidi trucchi! Splendida”.

Si in effetti dalla foto si vede una Isoardi che cattura i raggi del sole, al pari di una stella che brilla