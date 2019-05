Elisa Isoardi svela il cachet che percepisce per La Prova del Cuoco: ecco quanto guadagna

Elisa Isoardi sta facendo un ottimo lavoro a La Prova del Cuoco, eppure in tanti si sono chiesti quanto guadagna per un programma così seguito

Niente più Antonella Clerici per la “Prova del cuoco”. Conclusa la storia con il Ministro degli Interni Matteo Salvini, ha rivelato al settimanale “Venerdì” del Corriere della Sera il suo compenso per la conduzione del programma.

Elisa Isoardi, svelato il compenso per La prova del cuoco

Per quanto l’etica professionale preveda una rigida discrezione circa i propri guadagni, la bella Elisa Isoardi rappresenta l’eccezione alla regola. Da quanto emerso, infatti, la conduttrice reggerebbe gli standard della Clerici, guadagnando “solo” 260.000 euro a stagione.

Una cifra, insomma, decisamente distante dai due milioni di euro che alcune conduttrici percepirebbero in Rai. Elisa rivela:

“Matteo non mi ha aiutata ad emergere nel mondo della Rai”

E così, ancora una volta, la conduttrice ricorda i tempi della relazione in cui Salvini non era ancora noto. Si può quasi dire che sia stata lei ad “aiutarlo” ad emergere. Eppure Salvini ha sempre aspramente criticato i compensi Rai, basti ricordare Fabio Fazio, conduttore di “Che Tempo che fa”.

L’obiettivo di Elisa Isoardi non è lo share

Ma la Isoardi, nonostante i risultati flop derivati dalla conduzione della “Prova del cuoco”, non si ferma. Sguardo accattivante, obiettivo ben fisso: non saranno certo dei numeri a far demordere la conduttrice. Antonella Clerici è sua complice in questa avventura, anche se non sono mancate le critiche. Ovviamente, ognuno farebbe a modo suo. Anche la celebre spalla della Clerici ha punzecchiato in passato la Isoardi:

Elisa Isoardi ha detto che tutti i cuochi delle scorse edizioni sono stati richiamati? Mi dispiace smentirla, ma non è vero! E poi, detto tra noi, anche se mi avessero chiesto di cambiare idea cosa sarei rimasta a fare? La vecchia squadra, in fondo, non c’era più. A ogni modo le auguro ogni bene.

Però, ovviamente, riconoscendole il coraggio la Moroni ha sentenziato:

È stata coraggiosa a voler rivoluzionare un programma dopo diciassette edizioni e sono certa che piano piano, anche lei, aumenterà gli ascolti.

Anna Moroni è sempre dalla parte della buona cucina ed Elisa sembra sulla stessa cresta d’onda.