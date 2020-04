La conduttrice de La Prova del Cuoco duramente attaccata dalla collega nell’arco della sua recentissima intervista al settimanale Nuovo: ‘Non mi piace!’

La bella conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, è stata recentemente tirata in ballo nell’arco di una lunga intervista alla cantante Wilma De Angelis.

L’artista si è raccontata al magazine di Riccardo Signoretti tra vita privata e uno sguardo ai cooking show, il cui precursore a sua detta sarebbe l’Antonellina Nazionale.

Scopriamo maggiori dettagli in merito.

‘Elisa Isoardi non mi piace’: Wilma De Angelis asfalta la conduttrice

Come è noto, da diversi anni, l’ex compagna di Matteo Salvini è alla redini del cooking Show un tempo condotto da Antonella Clerici, rimasta nonostante tutto volto iconico della trasmissione culinaria.

In una lunga intervista al settimanale Nuovo, Wilma De Angelis l’ha duramente attaccata, schierandosi dalla parte di molti utenti che nonostante sia trascorso del tempo, non riescono a vedere cooking show con una conduttrice diversa dalla Clerici:

‘Non mi piace molto’

poi l’accusa ad Elisa Isoardi:

‘e non mi ha mai invitata. Non è ai livelli di Antonella Clerici a La prova del cuoco’

ha rivelato al magazine di Riccardo Signoretti (l’articolo continua dopo il post).

Le pagelle della cantante su Isoardi, Clerici, Cracco e Parodi

Wilma De Angelis non si è risparmiata sui voti e buone parole per i diversi colleghi protagonisti di celebri cooking show, tirando così in ballo dopo i due volti de La Prova del Cuoco, anche lo Chef stellato Carlo Cracco e Benedetta Parodi.

Dopo un mediocre 5 ad Elisa Isoardi, parla dell’Antonellina Nazionale, molto amata e desiderata dai telespettatori, a tal proposito l’ha definita come una ‘Regina della televisione’, aggiungendo che ì ‘cooking show sono esplosi con lei e La prova del cuoco’.

Quanto alle sue doti di cuoca, chiaramente preferisce il bel tenebroso Carlo Cracco, ex punta di diamante a Masterchef.

Infine quanto alla sorella di Cristina Parodi, la descrive come una donna ‘competente, strutturata, una persona gentile e disponibile’, e a differenza della Isoardi, che non l’ha mai invitata, lei ha inviato a casa sua le telecamere per renderla partecipe del suo cooking show, dimostrandosi ‘carina e molto professionale’.