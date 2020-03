View this post on Instagram

Zia se ne è andata stamane. Se ne è andata e non potrà avere un funerale dignitoso perché sto caxxo di #Coronavirus non ci permette di farglielo. Non ci permette di raggiungerla per un ultimo saluto, non ci permette di prepararla bene per l’ultimo viaggio. Siamo qui, immobili, senza poter far niente. Mi sembra di stare dentro a un videogioco con tante penalità da scontare. Penalità inumane. Ciao zia e come mi hai detto prima che ti salutassi qualche giorno fa:” Non contare di trovarmi questa estate perché ora è il mio momento, lo zio mi sta aspettando”. Avevi ragione tu. Che la terra ti sia lieve ❤️ #italy #covid19italia