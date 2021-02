Elisa De Panicis illegale, jeans attillato e nulla sul décolleté – FOTO

L’ex gieffina ha postato uno scatto da censura. La posa è piccante, mentre la mise succinta e un po’ troppo scollata.

Elisa De Panicis torna al centro dell’attenzione dei media per una foto che ha postato poche ore fa sul suo profilo Instagram.

La foto è incredibile e la mostra in una versione estrema. La giovane, questa volta, ha davvero esagerato.

Si è mostrata a seno scoperto e ha attirato l’attenzione degli utenti che la seguono, che su Instagram superano il milione.

Elisa De Panicis, regina dello scandalo

Il nome di Elisa De Panicis era finito su tutti i giornali quando, nel corso della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, aveva dato un bacio saffico sul red carpet a Mila Suarez.

L’influencer si era fatta notare anche al Grande Fratello VIP per la storia con il gieffino Andrea Denver.

In quell’occasione, lui aveva ammesso di aver avuto “quattro rapporti intimi con la modella”.

Ora, Elisa finisce al centro dell’attenzione con uno scatto incredibile che in poche ore è diventato virale.

Elisa De Panicis dimentica il reggiseno

Poche ore fa, Elisa De Panicis ha postato uno scatto clamoroso, che ha superato i 17mila likes.

Nella foto, l’influencer si mostra come non l’avete mai vista. Indossa un paio di pantaloni super attillati di Balmain, mentre sopra non porta nulla.

Il décolleté di Elisa, infatti, è completamente scoperto. Soltanto le sua mani tentano di coprire il più possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Il seno di Elisa è esplosivo e non possono non notarlo i maschietti tra i suoi followers, che la desiderano moltissimo.

Nella didascalia, compare una frase profonda:

“Mi piace il fatto che l’alba di questa mattina non si definisca con il tramonto di ieri sera”

L’attenzione dei suoi followers, però, sembra focalizzata su altro.