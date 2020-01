Chi è Elisa De Panicis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fiamma di Cristiano Ronaldo, tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti di Elisa De Panicis, bellissima modella, che si è fatta notare dalla televisione italiana e spagnola, e che ora è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Elisa De Panicis

Nasce a Milano, l’1 dicembre del 1992. Nel 2011 partecipa al programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, come corteggiatrice dell’allora tronista Alessio Lo Passo.

Dopo una prima sintonia tra i due, Lo Passo la elimina anche per via di una polemica scoppiata con il pubblico, che non si fida della giovane troppo disinibita.

Dopo l’esperienza italiana, Elisa riesce a rimanere sul piccolo schermo, partecipando nel cast dei concorrenti di “Supervivientes”, l’equivalente iberico de L’Isola dei famosi.

Dopo aver trascorso quasi tre mesi in Honduras, Elisa riesce a ottenere il trono di “Mujeres y Hombres”, che altro non è che il “Uomini e Donne” spagnolo.

Nel presente, Elisa è un’influencer che può vantare più si un milione di follower su Instagram. Inoltre, è un’imprenditrice, che ha lanciato una sua linea di costumi da bagno.

A partire dall’8 gennaio 2020 sarà nel cast dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini, accompagnato da Wanda Nara e da Pupo (Enzo Ghinazzi).

Vita privata e curiosità

Nel corso del programma “Mujeres y Hombres”, Elisa conosce il corteggiatore Juanma e se ne innamora. Lo sceglie, concludendo il percorso assieme al giovane. I due intraprendono una relazione sentimentale, che tuttavia durerà solo pochi mesi.

Nel 2016, l’influencer si fa notare dai giornali per una liaision con il calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo. La giovane è riuscita a conquistare fuoriclasse, aggiungendosi alla sua scuderia di flirt.