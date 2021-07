Elisa De Panicis, la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha conquistato Cristiano Ronaldo, ora spopola sui social network, dove pubblica foto che mandano in visibilio i suoi fan.

Cresciuta in Spagna, ma nata a Monza ne 1992, Elisa De Panicis Agnelli ha partecipato a diversi programmi televisivi come: Mujeres Y Hombre e Superviventes, quelli che rispettivamente da noi in Italia sono le trasmissioni Uomini e Donne e L’isola dei famosi.

Tornata in Italia, entra nella casa del Grande Fratello VIP all’ultima edizione della stagione 2020, condotta da Alfonso Signorini: tuttavia Elisa è stata eliminata a metà strada.

Si tratta di una web influencer, stilista e modella è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, dove risultano iscritti alla sua pagina oltre 1 milione di follower.

Elisa De Panicis Agnelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Nel 2020, è stata ospite alla Mostra del Cinema di Venezia e non perse l’occasione di usare il red carpet come palcoscenico.

La bionda Elisa si scambiò un bacio saffico alla ” francese”, con l’amica Mila Suarez. Il gesto fu fatto a detta delle due, per celebrare ogni forma di amore. Quel che è certo è che suscitò un verto scalpore, e in fondo non era quello il loro intento?!

Come mostrano i suoi scatti la bella Elisa non perde occasione di regalare performances da sogno, sensuali come non se ne vedono… sul web.

La sua popolarità ha avuto un’accelerata improvvisa e visto anche il caldo che si fa sentire perché non approfittarne? Elisa De Panicis questa calura la rende ancor più bollente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Questa avvenente e talentuosa figliuola parla 5 lingue ed è proprietaria di un brand di costumi ed ha anche debuttato come cantante con la canzone Media Naranja.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Elisa non ha rivali nel rendersi protagonista di scatti che fanno sobbalzare il cuore!