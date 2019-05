L’ospitata di ieri di Live-Non è la D’Urso con l’intervista ad Eliana Michelazzo ha rivelato altri retroscena: coinvolta anche Wanda Ferro

L’ennesima intervista ad Eliana Michelazzo ha rivelato altri retroscena sulla vicenda legata a Pamela Prati. A mettere in moto la macchina giornalistica di Dagospia che ha portato alla luce tutti gli altarini del matrimonio più seguito dell’annata è stata l’Onorevole Alessia Bausone che in tempi non sospetti si è messa in contatto con il portale di Roberto D’Agostino subito dopo aver identificato in Mark Caltagirone il suo ex spasimante.

Prima di divenire il compagno fantasma ufficiale di Pamela Prati, l’imprenditore aveva iniziato un corteggiamento (anche se con scarsi risultati) anche verso l’Onorevole Alessia Bausone e prima ancora la deputata di Forza Italia Wanda Ferro.

Ed è proprio con quest’ultima che Mark Caltagirone ha simulato un matrimonio ed un bambino in affido, Sebastian. La politica ha prontamente smentito tutto affermando di non aver mai conosciuto l’uomo e di averci solo scambiato qualche messaggio via chat.

La Perricciolo non fece entrare il papà di Sebastian

“La prima volta il bambino è stato accompagnato dal papà, seguiva l’auto in cui suo figlio era con la Perricciolo. Sono andati alla stazione Termini, sono entrati a girare una scena . Naturalmente, senza il papa'”.

Questo fatto sarebbe avvenuto circa tre anni fa, molto prima dell’arrivo di Pamela Prati. Il bambino fa riferimento ad un’attrice riccia, il cui profilo corrisponderebbe alla politica Wanda Ferro, che con Sebastian si è persino scattata una foto, come ammesso da Eliana Michelazzo.

Wanda Ferro dica la verità: l’appello di Eliana Michelazzo

“Wanda Ferro ha detto che non ha fatto nulla e lei ha la fotografia con il finto Sebastian, l’ho vista dal cellulare della Perricciolo (…). Wanda Ferro invece di negare dovrebbe dire la verità, è un’altra che mente”.

Wanda Ferro alla luce di queste dichiarazioni si è detta indignata, dicendo che è stata chiamata in causa in una storia di gossip/cronaca che tutti hanno inteso essere una mescolanza di inganni e cose non dette. Riferisce di aver affidato la questione ai suoi legali, i quali hanno già da tempo presentato le denunce del caso. Essendo in corso indagini, anche su sua iniziativa, attualmente non ritiene opportuno rendere dichiarazioni pubbliche.